Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Балахнин: матч «Спартак» — «Ростов» всегда интересен, ростовчане часто не проигрывают

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче дончан с московским «Спартаком» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 18 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Этот матч всегда был интересен, когда играют «Спартак» и «Ростов». Не сказать, что это удобная команда для «Ростова», но они часто как минимум не проигрывают красно-белым. Бывало, даже и выигрывали. И в давние времена такое было.

Это один фактор, а второй — очень интересный. Будем откровенны, «Спартак» сейчас не так стабилен, как хотелось бы всем. Команда показывает не очень ровную игру, поэтому этот матч будет менее предсказуемым. Это добавляет интриги», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

