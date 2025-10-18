Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» — «Боруссия» Д: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд друг с другом:

Бундеслига, 29-й тур, 12 апреля 2025 года, «Бавария» — «Боруссия» — 2:2;

Бундеслига, 12-й тур, 30 ноября 2024 года, «Боруссия» — «Бавария» — 1:1;

Бундеслига, 27-й тур, 30 марта 2024 года, «Бавария» — «Боруссия» — 0:2;

Бундеслига, 10-й тур, 4 ноября 2023 года, «Боруссия» — «Бавария» — 0:4;

Бундеслига, 26-й тур, 1 апреля 2023 года, «Бавария» — «Боруссия» — 4:2;

С историей личных встреч «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд можно ознакомиться по ссылке.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: