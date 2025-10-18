Расписание матчей 8-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Расписание матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Сегодня, 18 октября, стартует 8-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 18 октября:

14:30. «Ноттингем Форест» – «Челси»;
17:00. «Брайтон» – «Ньюкасл»;
17:00. «Бёрнли» – «Лидс»;
17:00. «Кристал Пэлас» – «Борнмут»;
17:00. «Манчестер Сити» – «Эвертон»;
17:00. «Сандерленд» – «Вулверхэмптон»;
19:30. «Фулхэм» – «Арсенал».

Воскресенье, 19 октября:

16:00. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»;
18:30. «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Понедельник, 20 октября:

22:00. «Вест Хэм» – «Брентфорд».

Лидером АПЛ с 16 очками является «Арсенал». На втором месте с 15 очками располагается «Ливерпуль», в топ-4 также вошли «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут» — у обеих команд по 14 очков. В нижней части таблицы находятся «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» (по 4) и «Вулверхэмптон» (2).

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
