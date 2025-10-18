Скидки
Главная Футбол Новости

Рома — Интер: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Рома» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Последние пять матчей «Ромы» и «Интера» друг с другом:

Серия А, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Интер» — «Рома» — 0:1;
Серия А, 8-й тур, 20 октября 2024 года, «Рома» — «Интер» — 0:1;
Серия А, 24-й тур, 10 февраля 2024 года, «Рома» — «Интер» — 2:4;
Серия А, 10-й тур, 29 октября 2023 года, «Интер» — «Рома» — 1:0;
Серия А, 34-й тур, 6 мая 2023 года, «Рома» — «Интер» — 0:2.

С историей личных встреч «Ромы» и «Интера» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
