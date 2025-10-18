Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной Армении: Сперцян умный не по годам. Главное, что народ его принимает

Экс-тренер сборной Армении: Сперцян умный не по годам. Главное, что народ его принимает
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со стороны сенегальского защитника «Ахмата» Усмана Ндонга после стычки в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Лично с Сперцяном не знаком, всё это мои чувства и взгляд со стороны. Конечно, слышал про расистский скандал, но мне не очень верится, что подобное могло произойти с ним. Эдуард очень вежливый и не по годам умный. Не думаю, что он сказал что-то такое. По его поведению, интервью, когда смотришь стороны — делаешь выводы. Эдуард очень сдержанный. Снять его с премии «Джентльмен года» тоже не очень правильное решение. Но главное, что болельщики и народ его принимают — он лидер Краснодара, один из главных игроков команды. В первую очередь он должен обращать внимание на это», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. 17 октября оргкомитет премии «Джентльмен года» обнулил голоса за Сперцяна, который до конфликта был в числе главных претендентов на награду.

Материалы по теме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android