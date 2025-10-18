Экс-тренер сборной Армении: Сперцян умный не по годам. Главное, что народ его принимает

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со стороны сенегальского защитника «Ахмата» Усмана Ндонга после стычки в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лично с Сперцяном не знаком, всё это мои чувства и взгляд со стороны. Конечно, слышал про расистский скандал, но мне не очень верится, что подобное могло произойти с ним. Эдуард очень вежливый и не по годам умный. Не думаю, что он сказал что-то такое. По его поведению, интервью, когда смотришь стороны — делаешь выводы. Эдуард очень сдержанный. Снять его с премии «Джентльмен года» тоже не очень правильное решение. Но главное, что болельщики и народ его принимают — он лидер Краснодара, один из главных игроков команды. В первую очередь он должен обращать внимание на это», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. 17 октября оргкомитет премии «Джентльмен года» обнулил голоса за Сперцяна, который до конфликта был в числе главных претендентов на награду.