Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 18 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 18 октября:

16:00. «Лечче» – «Сассуоло»;

16:00. «Пиза» – «Верона»;

19:00. «Торино» – «Наполи»;

21:45. «Рома» – «Интер».

Воскресенье, 19 октября:

13:30. «Комо» – «Ювентус»;

16:00. «Кальяри» – «Болонья»;

16:00. «Дженоа» – «Парма»;

19:00. «Аталанта» – «Лацио»;

21:45. «Милан» – «Фиорентина».

Понедельник, 20 октября:

21:50. «Кремонезе» – «Удинезе».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).