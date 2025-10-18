Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
22:05 Мск
Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Аудио-версия:
Сегодня, 18 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 18 октября:

16:00. «Лечче» – «Сассуоло»;
16:00. «Пиза» – «Верона»;
19:00. «Торино» – «Наполи»;
21:45. «Рома» – «Интер».

Воскресенье, 19 октября:

13:30. «Комо» – «Ювентус»;
16:00. «Кальяри» – «Болонья»;
16:00. «Дженоа» – «Парма»;
19:00. «Аталанта» – «Лацио»;
21:45. «Милан» – «Фиорентина».

Понедельник, 20 октября:

21:50. «Кремонезе» – «Удинезе».

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
