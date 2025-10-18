Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 18 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 7-го тура Серии А (время московское)
Суббота, 18 октября:
16:00. «Лечче» – «Сассуоло»;
16:00. «Пиза» – «Верона»;
19:00. «Торино» – «Наполи»;
21:45. «Рома» – «Интер».
Воскресенье, 19 октября:
13:30. «Комо» – «Ювентус»;
16:00. «Кальяри» – «Болонья»;
16:00. «Дженоа» – «Парма»;
19:00. «Аталанта» – «Лацио»;
21:45. «Милан» – «Фиорентина».
Понедельник, 20 октября:
21:50. «Кремонезе» – «Удинезе».
Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).