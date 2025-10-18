Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Денис Адамов: не поздравлял Галицкого с чемпионством, не могу радоваться за «Краснодар»

Вратарь «Зенита», воспитанник «Краснодара» Денис Адамов ответил, поздравлял ли он президента «быков» Сергея Галицкого с чемпионством в минувшем сезоне Мир РПЛ.

— У меня с ним не такие близкие отношения, чтобы позвонить или написать. Его лично не поздравлял.

— Но вы рады за него? Он добился своей цели, осуществил мечту.
— У меня не получится абстрагироваться от статуса игрока «Зенита» — мы конкурировали с этой командой, боролись до последнего тура. Поэтому я, естественно, не рад, что чемпионом стал «Краснодар». Но к Сергею Николаевичу у меня исключительно положительное отношение, он многое сделал для своего города, для людей. Они молодцы, что у них получилось выиграть чемпионат России, но радоваться за них я не могу, — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

27-летний вратарь находился в системе «Краснодара» до 2021 года. В составе основной команды «быков» Адамов принял участие в трёх матчах во всех турнирах.

Голкипер перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

