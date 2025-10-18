Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аленичев назвал двух россиян, которые могли бы тренировать «Спартак»

Аленичев назвал двух россиян, которые могли бы тренировать «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил, кто из российских специалистов мог бы возглавить красно-белых.

«Вижу ли сейчас российского тренера, который мог бы успешно работать в «Спартаке»? Выступление ЦСКА под руководством Слуцкого мне очень импонировало. Конечно, тогда у него был сумасшедший состав, но это не всегда гарант качественной игры. Вспомните «Реал» времён Фабио Капелло — «галактикос», россыпь звёзд. Итальянец привёл его к победе в чемпионате Испании, но сразу по окончании его отправили в отставку, потому что болельщикам не нравился стиль, из-за чего они освистывали собственный коллектив.

Помню, в бытность работы в тульском «Арсенале» мы встречались с ЦСКА. Это была великолепная команда, заслуженно завоевавшая золотые медали. При этом сами футболисты получали кайф от выступления за красно-синих, поэтому философия Леонида Викторовича мне очень нравилась.

На пресс-конференции тренеров обменялся с ним парой слов. Сказал: «Мурад, продолжайте в том же духе. Ни в коем случае не меняйте философию «Краснодара». Он ответил: «Сергей Николаевич [Галицкий] не поймёт». На мой взгляд, такие тренеры, как Мусаев, нужны «Спартаку». Понятно, его не отпустят. Слуцкий же может не захотеть уезжать из Китая», — приводит слова Аленичева «RT на русском».

Слуцкий занимал должность главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством красно-синие трижды выигрывали Мир РПЛ, два раза завоёвывали Фонбет Кубок России. Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. В минувшем сезоне «быки» стали чемпионами России.

Комментарии
