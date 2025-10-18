Скидки
Локомотив — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:45

«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:45
Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

