Экс-тренер Торопа: травма Акинфеева — потеря, но нужно проверять Славу и с лидерами

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов высказался о шансах голкипера армейцев Владислава Торопа занять место в воротах московского клуба после травмы основного голкипера Игоря Акинфеева. Капитан красно-синих не сможет принять участие в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Игорь начинал так же — дебютировал в важном матче с «Крыльями Советов». Всё равно когда-то время придёт. Конечно, травма Акинфеева — большая потеря для ЦСКА. Но Тороп уже давно находится в обойме, сыграл достаточно много матчей. Когда-то его нужно проверять и в матчах с лидерами. Когда кто-то получает травму, кому-то предоставляется шанс. Даже в матчах с лидерами. Может, сейчас и самое время для Славы показать свои способности.

Психологически Тороп очень устойчив. Очень близко ошибки он не принимает и лишь старается сделать из них выводы и не повторять. Не сомневаюсь, что у него всё получится. Выпал такой случай. Игорь Акинфеев такой же человек, как и все. Он тоже может травмироваться, хотя в последнее время все мы привыкли к другому (улыбается). Очень надеюсь, что у Торопа получится», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.