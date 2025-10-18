Президент РФС Дюков объяснил, почему глава УЕФА Чеферин не приедет в Россию в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не смог приехать в Россию на матчи национальной команды.

«Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, в ноябре минувшего года президент РФС рассказал о намерении пригласить главу УЕФА на игру российской национальной команды в 2025 году. В октябре Дюков сообщил, что Чеферин не посетит Россию в нынешнем году, однако выразил уверенность в его приезде в 2026 году.

