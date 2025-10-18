Расписание матчей 15-го тура Первой лиги — 2025/2026

Сегодня, 18 октября, матчем «СКА-Хабаровск» — «Сокол» (0:0) стартовал 15-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 15-го тура Первой лиги.
Расписание матчей 15-го тура Первой лиги (время — московское):
18 октября, суббота:
14:00. «СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 0:0.
19 октября, воскресенье:
10:00. «Енисей» — «Спартак» Кострома;
12:00. «Челябинск» — «Арсенал» Тула;
17:00. «КАМАЗ» — «Родина».
20 октября, понедельник:
17:00. «Волга» Ульяновск — «Уфа»;
17:00. «Чайка» — «Урал»;
18:30. «Черноморец» — «Нефтехимик»;
19:30. «Факел» — «Ротор»;
19:30. «Торпедо» Москва — «Шинник».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), волгоградский «Ротор» (25) — третий. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопского (11), саратовский «Сокол» (10) и московское «Торпедо» (10).