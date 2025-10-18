Первый тренер Акинфеева: Игорьку нужен дублёр, с «Локомотивом» Тороп отыграет нормально

Павел Коваль, являющийся первым тренером Игоря Акинфеева, высказался об отсутствии вратаря ЦСКА в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (18 октября) ввиду наличия у него травмы.

«Акинфеев сейчас играет здорово, это полкоманды. Его травма — очень большая потеря для ЦСКА, с другой стороны, что же сделаешь? Голеностоп-то болит. У Торопа уже есть опыт, он играет все матчи в Кубке России. Думаю, с «Локомотивом» тоже отыграет нормально. У Игорька должен быть дублёр, а где Торопу проявлять себя, если не в таких матчах? Это ответственная игра, но и не финал Кубка ведь. Футбол — контактная игра, травмы — это нормально. Но у Славы было две недели на то, чтобы подготовиться психологически», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

