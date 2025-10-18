«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: