Главная Футбол Новости

Пари НН — Акрон: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ 2025/2026, 18 октября

«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
