«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков, Чернов, Ороз, Лепский, Печенин, Бабкин, Баньяц, Ахметов, Сутормин, Рахманович, Олейников.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.

Сегодняшний матч станет для «Оренбурга» первым под управлением нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. В 11 стартовых турах «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ.