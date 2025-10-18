Глушенков рассказал, как относится к прозвищу «русский бразилец»

Нападающий сборной России и «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как он относится к прозвищу «русский бразилец».

«Где-то слышал, что меня так называют, но никак не реагирую на это, честно говоря.

Доказывать ничего не хочу. Хочу просто прогрессировать с каждой игрой и помочь команде выбраться на первое место и закрепиться там», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

Нападающий перешёл в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. За этот период Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

