Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Илья Забарный установил личный рекорд в матче «ПСЖ» — «Страсбург» в Лиге 1

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный совершил рекордные в карьере 112 точных передач в матче 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

Согласно данным статистического портала StatMuse, в матче со «Страсбургом» украинец впервые в карьере превзошёл отметку в 100 точных передач за игру. Ранее рекордным для защитника был 91 пас в период выступления за «Борнмут» в английской Премьер-лиге.

Наибольшее количество точных передач за матч в карьере Ильи Забарного (StatMuse)

1. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Страсбург»: 112 точных передач.
2. Сезон-2024/2025, «Борнмут» — «Кристал Пэлас»: 91.
3. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Тулуза»: 90.
4-6. Сезон-2023/2024, «Борнмут» — «Вест Хэм»: 79.
4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Осер»: 79.
4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Ланс»: 79.

