Илья Забарный установил личный рекорд в матче «ПСЖ» — «Страсбург» в Лиге 1

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный совершил рекордные в карьере 112 точных передач в матче 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен.
Согласно данным статистического портала StatMuse, в матче со «Страсбургом» украинец впервые в карьере превзошёл отметку в 100 точных передач за игру. Ранее рекордным для защитника был 91 пас в период выступления за «Борнмут» в английской Премьер-лиге.
Наибольшее количество точных передач за матч в карьере Ильи Забарного (StatMuse)
1. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Страсбург»: 112 точных передач.
2. Сезон-2024/2025, «Борнмут» — «Кристал Пэлас»: 91.
3. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Тулуза»: 90.
4-6. Сезон-2023/2024, «Борнмут» — «Вест Хэм»: 79.
4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Осер»: 79.
4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Ланс»: 79.
