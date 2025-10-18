Илья Забарный установил личный рекорд в матче «ПСЖ» — «Страсбург» в Лиге 1

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный совершил рекордные в карьере 112 точных передач в матче 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен.

Согласно данным статистического портала StatMuse, в матче со «Страсбургом» украинец впервые в карьере превзошёл отметку в 100 точных передач за игру. Ранее рекордным для защитника был 91 пас в период выступления за «Борнмут» в английской Премьер-лиге.

Наибольшее количество точных передач за матч в карьере Ильи Забарного (StatMuse)

1. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Страсбург»: 112 точных передач.

2. Сезон-2024/2025, «Борнмут» — «Кристал Пэлас»: 91.

3. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Тулуза»: 90.

4-6. Сезон-2023/2024, «Борнмут» — «Вест Хэм»: 79.

4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Осер»: 79.

4-6. Сезон-2025/2026, «ПСЖ» — «Ланс»: 79.