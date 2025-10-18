Аленичев назвал два худших трансфера «Спартака» в XXI веке

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил, какой из трансферов красно-белых он назвал бы худшим в XXI веке.

«Сразу оговорюсь, что не считаю правильным рассматривать ребят, приобретённых за € 5 млн или менее. В таком случае можно было бы вспомнить того же Миэнти Абену, но он обошёлся относительно дёшево, поэтому и ожидания были соответствующие. Если же говорить о дорогостоящих покупках, то на ум приходят Гус Тиль и Алекс Крал, за которых суммарно заплатили € 30 млн летом 2019-го. Откровенно говоря, выхлопа от этого не было.

Да, впоследствии тот же Тиль вернулся в Нидерланды и временами смотрелся там неплохо, поэтому не считаю правильным называть его плохим футболистом. Просто «Спартак» с ним не угадал. Это нормальная практика. Такую же ошибку могут допустить в любом другом клубе — и в «Барселоне», и в «Баварии», — приводит слова Аленичева «RT на русском».

Полузащитник Гус Тиль являлся футболистом «Спартака» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. За время нахождения в московском клубе нидерландский хавбек был арендован «Фрайбургом» и «Фейеноордом».

Полузащитник Алекс Крал был игроком красно-белых с 2019 по 2024 год. Он сыграл 60 матчей во всех соревнованиях, где сделал шесть ассистов. За период выступлений в «Спартаке» чех был арендован «Вест Хэмом», «Шальке», «Унионом».

