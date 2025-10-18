Скидки
«Галатасарай» планирует подписать Матвея Кисляка зимой — Fotomac

«Галатасарай» планирует подписать Матвея Кисляка зимой — Fotomac
Аудио-версия:
Комментарии

«Галатасарай» стремится усилить линию полузащиты, в связи с чем хочет приобрести 20-летнего футболиста ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщает Fotomac на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер турецкого гранда Окан Бурук положительно отзывается о российском игроке. «Галатасарай» планирует осуществить переход Кисляка в грядущем январе.

Полузащитник находится в системе ЦСКА с 14 лет. В составе взрослой команды красно-синих он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

