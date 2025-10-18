Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливер Гласнер сообщил об уходе Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в конце сезона

Оливер Гласнер сообщил об уходе Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в конце сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер сообщил, что капитан команды Марк Гехи уйдёт из клуба следующим летом. Контракт защитника с лондонским клубом истекает в конце сезона-2025/2026.

«Марк уже сообщил нам, что не подпишет новый контракт и уйдёт в следующем году. Клуб хотел, чтобы он остался. Они предложили Марку новый контракт. Но он сказал: «Нет, я хочу попробовать что-то другое». И это нормально. А для нас вопрос в том, как справиться с этой ситуацией и как найти лучший способ, чтобы сделать следующий шаг. Мы обсуждаем это», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

Минувшим летом интерес к Гехи проявлял «Ливерпуль». По данным СМИ, Оливер Гласнер в ультимативной форме выступил против продажи основного защитника в последние дни трансферного окна.

Материалы по теме
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android