Оливер Гласнер сообщил об уходе Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в конце сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер сообщил, что капитан команды Марк Гехи уйдёт из клуба следующим летом. Контракт защитника с лондонским клубом истекает в конце сезона-2025/2026.

«Марк уже сообщил нам, что не подпишет новый контракт и уйдёт в следующем году. Клуб хотел, чтобы он остался. Они предложили Марку новый контракт. Но он сказал: «Нет, я хочу попробовать что-то другое». И это нормально. А для нас вопрос в том, как справиться с этой ситуацией и как найти лучший способ, чтобы сделать следующий шаг. Мы обсуждаем это», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

Минувшим летом интерес к Гехи проявлял «Ливерпуль». По данным СМИ, Оливер Гласнер в ультимативной форме выступил против продажи основного защитника в последние дни трансферного окна.