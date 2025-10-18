«Барселона» — «Жирона»: онлайн-трансляция матча 9-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 18 октября, состоится матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 19 очков и занимают второе место. Подопечные Мичела Санчеса заработали шесть очков и располагаются на 17-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» уступила «Севилье» со счётом 1:4, а «Жирона» победила «Валенсию» (2:1).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: