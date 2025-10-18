Тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал о состоянии Ракова перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался перед матчем 12‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

«Мы готовились к сопернику, знаем, что они играют в четыре защитника, у нового тренера своё видение игры. Раков если и выйдет, то совсем ненадолго, не набрал кондиции. Игнатенко два своих гола забил после выхода на замену, поэтому может получить игровое время на последние 25–30 минут. Своего рода джокер будет», — заявил Адиев в эфире «Матч ТВ».

Нападающий Вадим Раков является лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше РПЛ. На его счету пять забитых мячей. Четыре предыдущих тура футболист пропустил из-за мышечного повреждения.