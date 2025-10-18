Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Адиев рассказал о состоянии Ракова перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался перед матчем 12‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ведерников – 39'    

«Мы готовились к сопернику, знаем, что они играют в четыре защитника, у нового тренера своё видение игры. Раков если и выйдет, то совсем ненадолго, не набрал кондиции. Игнатенко два своих гола забил после выхода на замену, поэтому может получить игровое время на последние 25–30 минут. Своего рода джокер будет», — заявил Адиев в эфире «Матч ТВ».

Нападающий Вадим Раков является лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше РПЛ. На его счету пять забитых мячей. Четыре предыдущих тура футболист пропустил из-за мышечного повреждения.

