Аленичев: то, что Станкович вытворяет на бровке в таком возрасте, не делает ему чести

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил, какое у него впечатление от выступлений красно-белых в нынешнем сезоне.

«Неоднозначное. Хотелось бы, чтобы по прошествии 11 туров «Спартак» занимал не то место, на котором находится сейчас. А также демонстрировал несколько иную игру, потому что команда крайне нестабильна. Это первый момент.

А второй, конечно, касается главного тренера — того, что с ним происходит. Я его хорошо знаю, ещё со времён выступления в Италии. Он защищал цвета «Лацио», я — «Ромы». Да, Станкович всегда был горячим парнем. Но то, что он вытворяет на бровке в таком возрасте, не делает ему чести. Его уже не первый раз дисквалифицировали, а срок последнего отстранения составил пять встреч. Только представьте, каково подопечным проводить такой длинный отрезок без наставника. Парадокс в том, что без Деяна красно-белые смотрелись лучше, чем с ним. Если оставить за скобками поражение от ЦСКА, были одержаны три победы подряд.

Но в контексте «Спартака» не стоит забывать ещё кое о чём. Мы прекрасно помним, как прошлой осенью он выиграл шесть встреч подряд — именно перед зимней паузой. Тогда все сокрушались по поводу её наступления, ведь москвичи были на ходу и считались чуть ли не главными претендентами на чемпионство. Поэтому не исключаю, что они могут провести этот отрезок на таком же уровне, как и годом ранее. Во всяком случае надеюсь на это. Дальше терять очки нельзя, если мы хотим претендовать на чемпионство, а такая задача стоит», — приводит слова Аленичева «RT на русском».

Напомним, Станкович был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2). Эта встреча состоялась 13 сентября.

Материалы по теме Аленичев назвал два худших трансфера «Спартака» в XXI веке

Как появился «Спартак»: