Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Акрон»: Лончар открыл счёт в матче на 71-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

На 71-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
