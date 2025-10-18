«Пари НН» — «Акрон»: Лончар открыл счёт в матче на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Акрон». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

