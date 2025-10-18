«Крылья Советов» — «Оренбург»: Ведерников вывел гостей вперёд на 39-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте защитник Данила Ведерников вывел «Оренбург» вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Оренбург» проводит первый матч под управлением нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. В 11 стартовых турах «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ.