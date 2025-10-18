Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Ведерников вывел гостей вперёд на 39-й минуте

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Ведерников вывел гостей вперёд на 39-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ведерников – 39'    

На 39-й минуте защитник Данила Ведерников вывел «Оренбург» вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Оренбург» проводит первый матч под управлением нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. В 11 стартовых турах «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Оренбург» вышел вперёд! Песьяков пропустил в ближний! LIVE
Live
«Оренбург» вышел вперёд! Песьяков пропустил в ближний! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android