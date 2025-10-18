Вратарь «Зенита» Адамов ответил, изменился ли Сафонов после перехода в «ПСЖ»

Вратарь «Зенита», воспитанник «Краснодара» Денис Адамов ответил, почувствовал ли он изменения в голкипере Матвее Сафонове после его перехода в «ПСЖ».

— Пока из воспитанников академии «Краснодара» мировую известность получил только Матвей Сафонов. Почувствовали, что он изменился после перехода в «ПСЖ»?

— Да нет, он вообще никак не изменился — точно такой же человек, такое же поведение.

— Никогда не думали о том, как поступили бы вы на его месте, получив предложение от «ПСЖ»?

— Неправильно будет рассуждать, как бы я поступил в этой ситуации, потому что у меня пока такого не было. Понятно, что есть личные амбиции, но каждая ситуация индивидуальна. Любой футболист должен стремиться к развитию, чтобы играть на высшем уровне, — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он перешёл из российского клуба в «ПСЖ» летом 2024 года. За этот период 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

