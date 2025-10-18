Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
«Знаете эффект пылесоса?» Тренер «СКА-Хабаровск» незаурядно объяснил ничью с «Соколом»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский оригинальным образом объяснил безголевую ничью в матче 15-го тура Лиги Pari с саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
18 октября 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов

«Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь – он распыляет. По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили, скажем так, что мяч не засасывался в ворота соперника, наоборот, отталкивался», — сказал Поддубский на послематчевой пресс-конференции.

«СКА-Хабаровск» набрал 20-е очко в 15-м матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» довёл количество набранных в сезоне очков до 11 и поднялся на 16-ю строчку. Саратовский клуб продолжает оставаться в зоне вылета. 15-й тур Первой лиги продолжится девятью матчами 19 и 20 октября.

