Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зорин отреагировал на информацию, что он недоволен своим положением в «Спартаке»

Зорин отреагировал на информацию, что он недоволен своим положением в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал информацию, что он является недовольным своим положением в московском клубе.

– На днях в СМИ писали, что ты можешь снова отправиться в аренду в другой клуб, так как якобы недоволен своим положением в «Спартаке».
– С удивлением прочитал эту новость. Не знаю, откуда подобное берётся. Конечно, всегда хочется больше играть, регулярно участвовать в официальных матчах. Но никакого недовольства я не проявлял.

– Как ты в целом реагируешь на такие новости?
– Стараюсь не принимать близко к сердцу. Но не очень приятно читать подобное, когда понимаешь, что ничего этого не говорил и никакими действиями не показывал, что чем-то недоволен.

Я хочу играть за «Спартак». Это клуб моей мечты, моего детства. Хочу добиваться результата именно со «Спартаком». Летом, когда вернулся из «Ахмата», руководство и тренерский штаб сказали, что у меня будет игровое время. В первую очередь в матчах кубка, в какой-то степени в чемпионате. Поэтому приняли решение не уходить в аренду вновь, а бороться за место в составе здесь, — приводит слова Зорина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

21-летний футболист является выпускником академии красно-белых. В нынешнем сезоне Зорин принял участие в двух играх Мир РПЛ, где в общей сложности провёл на поле шесть минут. Также он сыграл четыре матча Фонбет Кубка России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Спартака» Зорин: отсутствие Станковича на бровке заметно влияет на команду
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android