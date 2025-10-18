Зорин отреагировал на информацию, что он недоволен своим положением в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал информацию, что он является недовольным своим положением в московском клубе.

– На днях в СМИ писали, что ты можешь снова отправиться в аренду в другой клуб, так как якобы недоволен своим положением в «Спартаке».

– С удивлением прочитал эту новость. Не знаю, откуда подобное берётся. Конечно, всегда хочется больше играть, регулярно участвовать в официальных матчах. Но никакого недовольства я не проявлял.

– Как ты в целом реагируешь на такие новости?

– Стараюсь не принимать близко к сердцу. Но не очень приятно читать подобное, когда понимаешь, что ничего этого не говорил и никакими действиями не показывал, что чем-то недоволен.

Я хочу играть за «Спартак». Это клуб моей мечты, моего детства. Хочу добиваться результата именно со «Спартаком». Летом, когда вернулся из «Ахмата», руководство и тренерский штаб сказали, что у меня будет игровое время. В первую очередь в матчах кубка, в какой-то степени в чемпионате. Поэтому приняли решение не уходить в аренду вновь, а бороться за место в составе здесь, — приводит слова Зорина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

21-летний футболист является выпускником академии красно-белых. В нынешнем сезоне Зорин принял участие в двух играх Мир РПЛ, где в общей сложности провёл на поле шесть минут. Также он сыграл четыре матча Фонбет Кубка России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Как появился «Спартак»: