«Лео не любит выносить личные диалоги». Де Йонг рассказал, как получил похвалу от Месси

«Лео не любит выносить личные диалоги». Де Йонг рассказал, как получил похвалу от Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что его товарищи по команде и тренеры неоднократно отмечали его как недооценённого футболиста.

«Это правда, что многие товарищи по команде и тренеры часто говорили, что если есть недооценённый игрок, то это я.

Как Месси сказал мне это? Однажды он пришёл на завтрак и сказал мне: «Ты очень хороший футболист». Но я не хочу слишком много говорить об этом, потому что Лео не любит, когда личные разговоры становятся достоянием общественности.

Думаю, трудно оценить мой стиль игры, потому что я не забиваю много и не отдаю много результативных передач. В наше время люди слишком зацикливаются на статистике. Я много контролирую мяч. Не всегда играю в одно или два касания, но иногда играю, всё зависит от момента», — приводит слова Mundo Deportivo со ссылкой на El País.

Де Йонг и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2019 по 2021 год.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

