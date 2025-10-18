Диего Симеоне высказался о проведении матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о проведении матча 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США. Ранее ФИФА в качестве исключения разрешила клубам провести матч внутреннего чемпионата страны в Майами.

«Что я думаю об игре «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами? Я не буду комментировать, потому что, пока не увижу, не поверю», — приводит слова Симеоне официальный сайт «Атлетико».

После восьми туров «Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе подопечных Диего Симеоне 13 набранных очков. В 9-м туре «матрасники» примут на своём поле «Осасуну». Встреча пройдёт сегодня, 18 октября.