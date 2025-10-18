Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аленичев ответил, согласен ли он, что летние покупки «Спартака» не дали желаемого эффекта

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос об эффективности летних подписаний красно-белых.

– Летом клуб потратил около € 30 млн на трансферы, но желаемого эффекта они вроде бы не возымели. Согласны?
– Здесь, скорее, нужно говорить о конкретном футболисте — Жедсоне Фернандеше, ведь на него пришлась львиная доля этой суммы. Первые два-три матча он адаптировался, но сейчас это сильнейший игрок «Спартака», способный ещё прибавить. Кстати, не могу не высказаться и о Ливае Гарсии, приобретённом за без малого € 20 млн. Поначалу его многие критиковали, в том числе и я. Ведь когда на форварда тратят такую сумму, ожидаешь мгновенного эффекта, голов. Этого не происходило. Но то же самое было и с Манфредом Угальде. Поначалу он не забивал, но впоследствии наколотил 17 мячей в РПЛ. Надеюсь, с тринидадцем произойдёт то же самое и в один момент его прорвёт. Хотелось бы, чтобы он раскрыл свои бомбардирские навыки в «Спартаке», — приводит слова Аленичева «RT на русском».

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл полузащитника Жедсона Фернандеша у «Бешикташа». По информации, представленной на портале Transfermarkt, красно-белые заплатили за его переход € 20,78 млн. Также московский клуб купил защитника Илью Самошникова у «Локомотива», чей переход оценивается в € 3,7 млн, и Александера Джику у «Фенербахче» (€ 2,5 млн).

После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место.

Как появился «Спартак»:

