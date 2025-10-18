Аленичев ответил, согласен ли он, что летние покупки «Спартака» не дали желаемого эффекта

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос об эффективности летних подписаний красно-белых.

– Летом клуб потратил около € 30 млн на трансферы, но желаемого эффекта они вроде бы не возымели. Согласны?

– Здесь, скорее, нужно говорить о конкретном футболисте — Жедсоне Фернандеше, ведь на него пришлась львиная доля этой суммы. Первые два-три матча он адаптировался, но сейчас это сильнейший игрок «Спартака», способный ещё прибавить. Кстати, не могу не высказаться и о Ливае Гарсии, приобретённом за без малого € 20 млн. Поначалу его многие критиковали, в том числе и я. Ведь когда на форварда тратят такую сумму, ожидаешь мгновенного эффекта, голов. Этого не происходило. Но то же самое было и с Манфредом Угальде. Поначалу он не забивал, но впоследствии наколотил 17 мячей в РПЛ. Надеюсь, с тринидадцем произойдёт то же самое и в один момент его прорвёт. Хотелось бы, чтобы он раскрыл свои бомбардирские навыки в «Спартаке», — приводит слова Аленичева «RT на русском».

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл полузащитника Жедсона Фернандеша у «Бешикташа». По информации, представленной на портале Transfermarkt, красно-белые заплатили за его переход € 20,78 млн. Также московский клуб купил защитника Илью Самошникова у «Локомотива», чей переход оценивается в € 3,7 млн, и Александера Джику у «Фенербахче» (€ 2,5 млн).

После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место.

