«Спартак» сыграет с «Ростовом» в специальных футболках в честь 99-летия Никиты Симоняна

Футболисты московского «Спартака» проведут матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в специальных футболках в честь дня рождения бывшего форварда команды Никиты Симоняна. 12 октября бывшему футболисту сборной СССР исполнилось 99 лет.

«Сегодня выйдем на поле с патчем в честь легендарного Никиты Симоняна — в прошлое воскресенье ему исполнилось 99 лет! С днём рождения, Никита Павлович!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в телеграм-канале «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

Никита Симонян в своей карьере выступал за «Динамо» из Сухума, московские «Крылья Советов» и столичный «Спартак», где и завершил карьеру в 1959 году после 11 лет в клубе. На счету Симоняна 19 матчей в составе сборной СССР, в которых он записал на свой счёт 10 мячей, включая гол Англии (2:2) на чемпионате мира — 1958.