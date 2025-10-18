Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем дерби между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Мне кажется, фаворитов в матче «Локомотив» — ЦСКА нет. Все примерно в равных условиях. Обе команды на ходу и в порядке. Домашний стадион «Локомотива» может стать каким-то фактором.

У ЦСКА не будет играть Акинфеев, Мойзес и травмирован Мусаев. Есть потери, которые в этом смысле могут быть в пользу «Локомотива». Тем не менее я не вижу фаворита. Игра на три результата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.