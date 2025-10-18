Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем дерби между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Мне кажется, фаворитов в матче «Локомотив» — ЦСКА нет. Все примерно в равных условиях. Обе команды на ходу и в порядке. Домашний стадион «Локомотива» может стать каким-то фактором.

У ЦСКА не будет играть Акинфеев, Мойзес и травмирован Мусаев. Есть потери, которые в этом смысле могут быть в пользу «Локомотива». Тем не менее я не вижу фаворита. Игра на три результата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

