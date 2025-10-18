Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо поддержал протест из-за проведения матча с участием «Барселоны» в США

Хаби Алонсо поддержал протест из-за проведения матча с участием «Барселоны» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказал своё негативное отношение к решению Ла Лиги провести матч соревнования в США. Ранее сообщалось, что встреча 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдёт в Майами.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
«Моё мнение остаётся таким же, как и два месяца назад. Мы против этого. Мы считаем, что это портит конкуренцию. Протесты [в отношении организации этого матча] позитивны, потому что отражают мнение многих клубов. Все клубы едины в своей позиции», — приводит слова Алонсо AS.

Ранее Ассоциация испанских футболистов (AFE) объявила, что в начале всех матчей 9-го тура Ла Лиги игроки будут символически протестовать из-за решения организации встречи соревнования в США. В пятницу, 17 октября, футболисты «Овьедо» и «Эспаньола» не играли первые 30 секунд очного матча.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

