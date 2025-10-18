Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Футбол

Непомнящий: «Ростов» находит свою игру, но фаворит матча — «Спартак»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 12-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится сегодня, 18 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Сейчас понятно, что «Ростов» находит свою игру. Мне кажется, что преимущество в матче будет у «Спартака». С одной стороны, они тоже поймали игру, в последнее время они в порядке, пока Станкович дисквалифицирован. Мне кажется, команда в хорошем психологическом состоянии.

А у «Ростова» ушёл президент клуба. Это тоже важный аспект. Как я понимаю, там есть некоторые задержки с определёнными выплатами. Я не знаю, а просто предполагаю. Какие-то проблемы есть. Хотя «Ростов» последние игры проводит на достаточно высоком уровне. И команда исторически играет хорошо против «Спартака». Но сейчас, мне кажется, фаворит всё равно «Спартак», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

