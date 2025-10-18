Скидки
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Оренбург, результат матча 18 октября 2025, счёт 1:1, 12-й тур РПЛ — 2025/2026

«Оренбург» упустил победу над «Крыльями Советов» в концовке первой игры Ахметзянова в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ведерников – 39'     1:1 Игнатенко – 85'    

Первый мяч в игре на 39-й минуте забил защитник «Оренбурга» Данила Ведерников. На 85-й минуте вышедший на замену нападающий самарцев Владимир Игнатенко восстановил равенство в счёте.

Таким образом, «Оренбург» набрал восьмое очко в первом матче под руководством нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в РПЛ с 13 очками.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
