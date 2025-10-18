«Оренбург» упустил победу над «Крыльями Советов» в концовке первой игры Ахметзянова в РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Первый мяч в игре на 39-й минуте забил защитник «Оренбурга» Данила Ведерников. На 85-й минуте вышедший на замену нападающий самарцев Владимир Игнатенко восстановил равенство в счёте.

Таким образом, «Оренбург» набрал восьмое очко в первом матче под руководством нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в РПЛ с 13 очками.