«Акрон» в гостях выиграл у «Пари НН», это вторая победа команды в нынешнем сезоне РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

На 71-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала 11 очков и располагается на 12-й строчке.

Это вторая победа «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ. До этого красно-чёрные выигрывали во 2-м туре соревнования у «Сочи» (4:0).

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

