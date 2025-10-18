Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Пари НН — Акрон, результат матча 18 октября 2025, счет 0:1, 12-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» в гостях выиграл у «Пари НН», это вторая победа команды в нынешнем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

На 71-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала 11 очков и располагается на 12-й строчке.

Это вторая победа «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ. До этого красно-чёрные выигрывали во 2-м туре соревнования у «Сочи» (4:0).

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
