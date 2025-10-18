Непомнящий: Акинфеев — вожак и лидер ЦСКА, это потеря для армейцев в матче с «Локо»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о травме вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева перед дерби с «Локомотивом» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Отсутствие Акинфеева и Мойзеса — это серьёзные потери для ЦСКА в матче с «Локомотивом»?

— Сегодняшняя игра это покажет. Конечно, проблемы с определением состава у ЦСКА есть. Если будет разговор о Круговом, то его, конечно, важнее ставить в атаку против этого состава «Локомотива».

Отсутствие Акинфеева и Мойзеса — потери для ЦСКА. Игорь — капитан, вожак и лидер. И Мойзес, который является определённой фигурой в команде», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.