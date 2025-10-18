Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Игнатенко сравнял счёт на 85-й минуте, выйдя на замену

В эти минуты проходит матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте вышедший на замену форвард «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко сравнял счёт. Ранее, на 39-й минуте, защитник Данила Ведерников вывел «Оренбург» вперёд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Оренбург» проводит первый матч под управлением нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. В 11 стартовых турах «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ.