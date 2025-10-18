Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал состав команды на игру с «Ростовом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о составе команды перед матчем 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Кукуляк из Калуги.

— Мы готовились к очень важному матчу. Были определённые проблемы с составом, но я уверен, что те ребята, которые выйдут на поле, сделают всё, что нужно.

— Насколько Угальде готов после дальнего перелёта?

— Посмотрим. Он только недавно прилетел. Посмотрим, будем ли мы его использовать, — заявил Сакич в эфире «Матч ТВ».