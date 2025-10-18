«Барселона» сделала заявление о здоровье Ямаля и Фермина в преддверии матча с «Жироной»

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что нападающий команды Ламин Ямаль и атакующий полузащитник Фермин Лопес получили медицинское разрешение и включены в заявку сине-гранатовых на матч 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится сегодня, 18 октября.

3 октября каталонский клуб сообщил о возобновлении болей в области паха у нападающего Ямаля. Подчёркивалось, что 18-летний вингер пропустит две-три недели.

22 сентября «Барселона» проинформировала, что Лопес получил мышечное повреждение, из-за которого пропустит около трёх недель.

Матч между «Барселоной» и «Жироной» начнётся в 17:15 мск.

