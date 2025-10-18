Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление о здоровье Ямаля и Фермина в преддверии матча с «Жироной»

«Барселона» сделала заявление о здоровье Ямаля и Фермина в преддверии матча с «Жироной»
Комментарии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что нападающий команды Ламин Ямаль и атакующий полузащитник Фермин Лопес получили медицинское разрешение и включены в заявку сине-гранатовых на матч 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится сегодня, 18 октября.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

3 октября каталонский клуб сообщил о возобновлении болей в области паха у нападающего Ямаля. Подчёркивалось, что 18-летний вингер пропустит две-три недели.

22 сентября «Барселона» проинформировала, что Лопес получил мышечное повреждение, из-за которого пропустит около трёх недель.

Матч между «Барселоной» и «Жироной» начнётся в 17:15 мск.

Материалы по теме
«Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании! «Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании!
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android