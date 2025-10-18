Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» — «Ростов»: Джику удалён с поля на 26-й минуте матча

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Александер Джику. Голенков развернул Джику и мог убегать к воротам, Александер завалил соперника и увидел перед собой жёлтую карточку. После вмешательства VAR решение было изменено на красную.

После 11 туров чемпионата России московский клуб набрал 18 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 2:3, а «Ростов» победил «Оренбург» (1:0).

