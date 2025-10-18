Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футболисты «Крыльев Советов» двумя мячами возобновили игру из аута в матче с «Оренбургом»

Игроки самарских «Крыльев Советов» одновременно вбросили аут двумя мячами в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Курьёзный момент произошёл во второй половине игры. Футболисты самарского клуба при счёте 1:0 в пользу «Оренбурга» одновременно вбросили из-за боковой два мяча. Судья Бобровский остановил матч и попросил заново ввести мяч в игру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 85-й минуте «Крылья Советов» сравняли счёт. Отличился вышедший на замену нападающий Владимир Игнатенко.