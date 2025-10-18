Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футболисты «Крыльев Советов» двумя мячами возобновили игру из аута в матче с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Игроки самарских «Крыльев Советов» одновременно вбросили аут двумя мячами в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ведерников – 39'     1:1 Игнатенко – 85'    

Курьёзный момент произошёл во второй половине игры. Футболисты самарского клуба при счёте 1:0 в пользу «Оренбурга» одновременно вбросили из-за боковой два мяча. Судья Бобровский остановил матч и попросил заново ввести мяч в игру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 85-й минуте «Крылья Советов» сравняли счёт. Отличился вышедший на замену нападающий Владимир Игнатенко.

