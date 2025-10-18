Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Тороп — надёжный вратарь и преемник Акинфеева, ему пора начинать играть

Гришин: Тороп — надёжный вратарь и преемник Акинфеева, ему пора начинать играть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах голкипера армейцев Владислава Торопа заменить основного вратаря команды Игоря Акинфеева. Капитан красно-синих не сможет принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из-за травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Тороп сможет заменить Акинфеева, потому что Владислав — хороший и сильный вратарь. Он уже доказывал это, играя в Кубке России. Конечно, харизмы у него нет пока такой, как у Игоря, но то, что это надёжный вратарь и преемник Акинфеева, — однозначно. И надо уже начинать играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Владислава Торопа один матч в РПЛ. В Фонбет Кубке России 21-летний голкипер появлялся на поле в пяти встречах и пропустил три мяча.

Материалы по теме
Такого перед дерби ЦСКА с «Локо» не было 10 лет. Теперь трофеи не кажутся просто мечтой
Такого перед дерби ЦСКА с «Локо» не было 10 лет. Теперь трофеи не кажутся просто мечтой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android