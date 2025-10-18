Гришин: Тороп — надёжный вратарь и преемник Акинфеева, ему пора начинать играть

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах голкипера армейцев Владислава Торопа заменить основного вратаря команды Игоря Акинфеева. Капитан красно-синих не сможет принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из-за травмы.

«Думаю, Тороп сможет заменить Акинфеева, потому что Владислав — хороший и сильный вратарь. Он уже доказывал это, играя в Кубке России. Конечно, харизмы у него нет пока такой, как у Игоря, но то, что это надёжный вратарь и преемник Акинфеева, — однозначно. И надо уже начинать играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Владислава Торопа один матч в РПЛ. В Фонбет Кубке России 21-летний голкипер появлялся на поле в пяти встречах и пропустил три мяча.