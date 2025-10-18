Бабич получил травму в начале матча с «Ростовом», его увезли с поля на специальной машине

Защитник «Спартака» Срджан Бабич неудачно приземлился в начале матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ. После падения футболисты красно-белых начали сигнализировать, что сербскому игроку нужна замена. Бабича увезли с поля на специальной машине. Вместо него на 10-й минуте встречи вышел защитник Кристофер Ву.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

