Генич: думаю, у Бабича «кресты». Я точно так же сломался

Футбольный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале поделился мнением о повреждении защитника «Спартака» Срджана Бабича, неудачно приземлившегося в начале матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ. Сербский игрок не смог подняться, его увезли с поля на специальной машине.

«Думаю, у Бабича «кресты». Я точно так же сломался», — написал Генич.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

