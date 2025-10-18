Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич: думаю, у Бабича «кресты». Я точно так же сломался

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале поделился мнением о повреждении защитника «Спартака» Срджана Бабича, неудачно приземлившегося в начале матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ. Сербский игрок не смог подняться, его увезли с поля на специальной машине.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Думаю, у Бабича «кресты». Я точно так же сломался», — написал Генич.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Бабич получил травму в начале матча с «Ростовом», его увезли с поля на специальной машине

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

