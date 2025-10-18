Артём Дзюба — о матче с «Пари НН»: тяжелейшая победа

Форвард «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о победе команды в матче с «Пари НН» (1:0) в 12-м туре РПЛ.

«Вы знаете, тяжелейшая победа. Надо быть откровенным — нам сегодня повезло. Футбольный бог был на нашей стороне. Наверное, за весь нефарт за 11 туров, которые у нас были, сегодня нам всё вернулось. Для нас очень важная победа. «Пари НН» не расстраиваться, очень хороший матч провели. Наверное, благодаря нашей защите и Гудиеву в первую очередь мы отстояли эту тяжелейшую победу.

В первом тайме могли сами забивать свои моменты. В первом тайме мне казалось, что мы чуть получше были и поопаснее, а во втором тайме «Пари НН», конечно, очень много моментов не забили — две штанги. Нам очень сильно повезло, но наконец-то хоть раз», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

