Артём Дзюба: Каккоев — негодяй, подломил меня в конце матча

Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал о травме, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Экс-игрок сборной России заявил, что повреждение ему нанёс полузащитник нижегородцев Никита Каккоев.

— В конце матча вы часто держались за спину, что-то случилось?

— Меня там подломил Каккоев, негодяй. Ударил очень неприятно, спину чуть дёрнул, но ничего страшного. Мышечный корсет позволяет держать такие удары, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала 11 очков и располагается на 12-й строчке.