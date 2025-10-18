Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Гарсия согласовал контракт со «Спартаком». Решение за советом директоров

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао согласовал контракт с испанцем Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гарсия — кандидатура Кахигао. Решение о его назначении примет совет директоров «Спартака».

В течение карьеры испанский специалист тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал» и другие. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год.

Действующим тренером «Спартака» является Деян Станкович, возглавляющий красно-белых с лета 2024 года.

Самые титулованные футбольные клубы России:

