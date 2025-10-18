Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об удалении Джику в матче «Спартака» и «Ростова»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение рефери Евгения Кукуляка удалить защитника «Спартака» Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом». На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Удаление Джику в матче «Спартака» и «Ростова» – верное. Для Кукуяна в игре это сложный момент: игрок «Ростова» двигался не по центру. Кукуян правильно не оставил изначально фол без санкций, но Карасёв верно позвал его к монитору: игрок «Спартака», находящийся по центру, не успевал за Голенковым. При этом форвард «Ростова» был в 10 метрах от штрафной. Фол Джику – это лишение явной возможности забить гол. Оценка Кукуяна снижена не будет, но отмечаем работу Сергея, который верно разобрался и позвал Павла посмотреть повтор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пахомовым.

Александер Джику получил жёлтую карточку за фол на форварде «Ростова» Егоре Голенкове на 23-й минуте. После вмешательства VAR главный арбитр изменил решение и удалил с поля игрока красно-белых.

