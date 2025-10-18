Арбитр Федотов высказался об удалении Джику в матче «Спартака» и «Ростова»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение рефери Евгения Кукуляка удалить защитника «Спартака» Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом». На момент написания новости счёт в игре 0:0.

«Удаление Джику в матче «Спартака» и «Ростова» – верное. Для Кукуяна в игре это сложный момент: игрок «Ростова» двигался не по центру. Кукуян правильно не оставил изначально фол без санкций, но Карасёв верно позвал его к монитору: игрок «Спартака», находящийся по центру, не успевал за Голенковым. При этом форвард «Ростова» был в 10 метрах от штрафной. Фол Джику – это лишение явной возможности забить гол. Оценка Кукуяна снижена не будет, но отмечаем работу Сергея, который верно разобрался и позвал Павла посмотреть повтор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пахомовым.

Александер Джику получил жёлтую карточку за фол на форварде «Ростова» Егоре Голенкове на 23-й минуте. После вмешательства VAR главный арбитр изменил решение и удалил с поля игрока красно-белых.